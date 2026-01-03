ВСУ для удара по кафе в селе Хорлы использовали боеприпасы, способные уничтожить бункер

В Херсонской области для удара по кафе и отелю, где находились мирные жители, ВСУ использовали средства поражения, способные уничтожить укрепленный бункер. Об этом заявил губернатор области Владимир Сальдо.

По последним данным, число погибших в Хорлах достигло 28, включая двух детей. 13 человек находятся в больнице, состояние одного ребенка оценивается как крайне тяжелое. Возбуждено уголовное дело о теракте.