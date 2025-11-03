Второе предупреждение: Катар пригрозил Европе остановкой поставок СПГ

Катар пригрозил Европе остановкой поставок сжиженного природного газа из-за недружественной европейской риторики. Это уже второе предупреждение за месяц, на кону энергетическая безопасность ЕС.



Министр энергетики Катара заявил, что страна прекратит экспорт СПГ в Европу, если Евросоюз не отменит или не смягчит директиву о комплексной проверке корпоративной устойчивости. Исходя из стандартов документа, Катар якобы нарушает экологическую безопасность в регионе.



По словам политика, если Брюссель по-прежнему будет взимать штраф в размере 5 процентов от общего мирового оборота в сфере энергетики, то Доха точно откажется поставлять в Европу энергоресурсы. Под угрозой - долгосрочные контракты со странами ЕС.