Второй раунд переговоров США с Ираном завершился в Женеве
В Женеве завершился второй раунд переговоров США с Ираном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских представителей.
Как пишут СМИ, в ходе встречи Тегеран передал Вашингтону свою позицию по ядерной программе и механизмам отмены санкций.
Вместе с тем в Женеве стартовали трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию. У отеля InterContinental Geneve работают представители ведущих СМИ планеты. Однако уже объявлено, что контакты будут закрытыми. Причем, даже по итогам встречи, которая продолжится еще и 18 февраля, никаких заявлений для прессы сделано не будет.
Тем не менее Трамп утверждает, что ждет от переговорщиков - подготовки "большой сделки". Предполагается, что может быть принято решение об энергетическом перемирии, а также о масштабном обмене пленными.