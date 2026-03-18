Выделение ЕС 90 млрд евро Украине под вопросом
Автор:Редакция news.by
Украина в мировых приоритетах отошла на второй план. Politico отмечает: мирные переговоры буксуют, Зеленский в панике - финансовая поддержка под вопросом.
Как пишет издание, он может прийти в ярость из-за решения ЕС по кредиту в 90 млрд евро для Украины. Выделение средств зависит от позиции Венгрии на саммите ЕС, который состоится 19 марта.
Напомним, ранее Будапешт наложил вето на этот кредит. Ключевым камнем преткновения остается приостановка Киевом транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Виктор Орбан заверяет: Венгрия не поменяет свою позицию перед саммитом Евросоюза и не допустит предоставления Украине "военного кредита" до тех пор, пока Киев не возобновит поставки российской нефти.