3.70 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
Выделение Варшаве 43,7 млрд евро из фонда SAFE будет отложено
Польша останется без европейских денег на вооружение, по крайней мере, на время. Как стало известно, заявка Варшавы на получение 43 млрд евро из фонда SAFE, из которого ЕС выделяет государствам-членам на первом этапе 150 млрд евро, отклонена.
Так полякам указали на их чрезмерные аппетиты: рассчитывать на треть от общей суммы - это слишком.
Вдобавок Еврокомиссия ожидала, что деньги будут осваиваться в партнерстве сразу с несколькими странами, а Польша делиться не намерена. Теперь заявку Варшавы отложат на время, что означает у бюрократов - очень надолго.
А Польша верстала свой оборонный бюджет на текущий год в твердой уверенности, что 43 млрд евро обязательно выделят. По всей видимости, теперь стране придется сокращать объем военных закупок, а также полноценное развертывание пресловутого "восточного щита" на белорусско-российской границе.
Между тем, в рамках оборудования приграничных укрепрайонов предполагалась поставка в войска не только тяжелой наземной техники, но и большого числа дронов.