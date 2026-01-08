WSJ: США готовят план по установлению контроля над нефтью Венесуэлы на годы вперед

США готовят план по установлению контроля над нефтью Венесуэлы на годы вперед. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Это якобы поможет снизить цены на нефть до желаемого Америкой уровня в 50 долларов за баррель.

Уточняется, что Трамп и его команда уже начали частные переговоры с властями Венесуэлы с целью установления контроля над поставками нефти.