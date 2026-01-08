3.67 BYN
WSJ: США готовят план по установлению контроля над нефтью Венесуэлы на годы вперед
Автор:Редакция news.by
США готовят план по установлению контроля над нефтью Венесуэлы на годы вперед. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Это якобы поможет снизить цены на нефть до желаемого Америкой уровня в 50 долларов за баррель.
Уточняется, что Трамп и его команда уже начали частные переговоры с властями Венесуэлы с целью установления контроля над поставками нефти.
Президент Колумбии после разговора с хозяином Белого дома заявил, что эксплуатация Латинской Америки ради нефти приведет к разрушению международного права, варварству и третьей мировой войне.