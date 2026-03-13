WSJ: США отправят военные корабли в Ормузский пролив

Пентагон направляет морскую группу до 2,5 тыс. пехотинцев на Ближний Восток после того, как Иран усилил атаки в Ормузском проливе.

Ранее военное командование США запросило дополнительные эсминцы и корабли для защиты коммерческих судов. При этом глава Минфина заявил, что сопровождение торговых грузов станет возможным только после получения полного контроля неба над Ираном.

На обеспечение необходимой безопасности может уйти около месяца даже несмотря на то, что американские силы продолжают поражать арсенал ракет и беспилотников Тегерана.

На фоне эскалации конфликта судоходство через стратегически важный пролив практически остановилось. Страны Персидского залива потеряли около 15 млрд долларов нефтяных доходов.

Эксперты предупреждают, что цены на нефть могут взлететь до 200 долларов за баррель. США ради стабилизации ситуации временно вывели из-под санкций российское ископаемое топливо.