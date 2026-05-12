Ягелавичус о литовской власти: Администраторы Литвы стремятся присесть на военные потоки

Экономика любой страны - это прежде всего промышленность. У Литвы сегодня с этой сферой все плохо. За 2025 год в страну зашли лишь 13 относительно крупных проектов против 22 годом ранее. Денег - 15 млн евро вместо почти 240.

Это другое | До последнего литовца. Что происходит в Литве и почему она вымирает? Литва - страна, которая все последние годы была для Беларуси, скажем так, не самым адекватным соседом. Она закрыла границы, запретила белорусские государственные флаги на стадионах и как огня боится любых контактов. Литва, как бойцовский петух, нахохлилась и доказывает Брюсселю, что готова сражаться "до последнего украинца". Или до последнего литовца? Наша прибалтийская соседка сэкономила на заводах, закупилась ракетами и забыла, как рожать детей. Сегодня мы взглянем не только на красивые цифры отчетов Еврокомиссии, но и на то, чем на самом деле живет Литва. 12.05.2026 22:45

Старые предприятия умирают, а новые не рождаются. Швейная фабрика "Шатрия" работала с 1955 года. Пережила брежневский застой, перестройку, лихие 90-е, бандитский Вильнюс и вступление в Евросоюз. И испустила дух в конце предыдущего года. 117 сотрудников на улице. Предприниматели прямо говорят, что политика добила промышленность. Хотя в идеале она должна создавать условия для труда и позитивной экономики. Но, видимо, план там, за границей, другой: все деньги отправлять на вооружение.

Эдикас Ягелавичус, председатель МОО "Международный форум добрососедства" (Литва):

"Власти переходят на логику военной экономики, становятся на военные рельсы. И тут администраторы Литвы, которые не являются политиками, заботящимися о своей стране, и нацелены выполнять приказы наднациональных структур, хорошо вписываются в эту схему экономики. Это сплошные дотации. Они стремятся присесть на какие-то военные потоки, на военные нужды, которые раньше исчислялись миллионами, а теперь миллиардами. И тут, конечно, очень большие денежные средства. Они могут и себе чуть-чуть прикарманить, и для своего клана что-то взять. Конечно, с этими деньгами они будут стараться удерживать в Литве власть. Народ Литвы их интересует настолько, насколько люди управляемы, насколько их можно контролировать, чтобы они не подняли бунт".

В прошлом году в Литве разразился грандиозный коррупционный скандал. Правительство ушло в отставку после того, как премьер-министра Палуцкаса уличили в сомнительных сделках с недвижимостью и в льготных кредитах от Национального банка. Но это так, мелочи.

Саулюс Сквернялис news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61cdf113-2fe7-4701-b50a-e7ff4c9f47ed/conversions/f4ca174b-ecc8-4496-85ed-059cafa264bd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61cdf113-2fe7-4701-b50a-e7ff4c9f47ed/conversions/f4ca174b-ecc8-4496-85ed-059cafa264bd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61cdf113-2fe7-4701-b50a-e7ff4c9f47ed/conversions/f4ca174b-ecc8-4496-85ed-059cafa264bd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61cdf113-2fe7-4701-b50a-e7ff4c9f47ed/conversions/f4ca174b-ecc8-4496-85ed-059cafa264bd-xl-___webp_1920.webp 1920w

А вот бывший премьер и спикер парламента Саулюс Сквернялис в 2026 году лишился депутатской неприкосновенности. Его подозревают в получении взяток на сумму более полумиллиона евро. За что? За помощь в получении выгодных постов, за фитосанитарные сертификаты на ввоз растений, за подтасовку решений. Всего под следствием проходит 16 человек, сумма взяток достигает 1,5 млн евро. Комиссия по этике признала, что он мог знать о незаконности этих денег, но брал.

Эдикас Ягелавичус news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24e80a1e-2829-47cd-91dc-5d3e9b4d5fb1/conversions/1957cf6f-b294-4a4e-81ec-38f3c65e326b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24e80a1e-2829-47cd-91dc-5d3e9b4d5fb1/conversions/1957cf6f-b294-4a4e-81ec-38f3c65e326b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24e80a1e-2829-47cd-91dc-5d3e9b4d5fb1/conversions/1957cf6f-b294-4a4e-81ec-38f3c65e326b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24e80a1e-2829-47cd-91dc-5d3e9b4d5fb1/conversions/1957cf6f-b294-4a4e-81ec-38f3c65e326b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эдикас Ягелавичус: