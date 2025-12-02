3.73 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Ягелавичус: Политика конфронтации Литвы приведет к убыткам и санкциям от РФ и Беларуси
Литовские власти продолжают обострять отношения с соседями, выбирая курс на конфронтацию вместо диалога. Отказы от переговоров, давление и следование внешним политическим установкам уже приводят к новым экономическим потерям.
Эдикас Ягелавичус, председатель международного общественного объединения "Международный форум добрососедства":
"К сожалению, мы видим, что ни литовские власти, ни к ним приближенные ассоциации не способны разговаривать с ближайшими соседями и решать вопросы мирным путем. Они, сожалению, держатся своей старой отработанной линии нагнетания и конфронтации в угоду западным странам. И это, конечно, ничего хорошего для Литвы не сулит - очередные убытки, обратные санкции от Российской Федерации и Республики Беларусь. Это уже выстрел даже не в ногу, а в легкие, после которого Литва все больше задыхается".