Ягелавичус: Политика конфронтации Литвы приведет к убыткам и санкциям от РФ и Беларуси

"К сожалению, мы видим, что ни литовские власти, ни к ним приближенные ассоциации не способны разговаривать с ближайшими соседями и решать вопросы мирным путем. Они, сожалению, держатся своей старой отработанной линии нагнетания и конфронтации в угоду западным странам. И это, конечно, ничего хорошего для Литвы не сулит - очередные убытки, обратные санкции от Российской Федерации и Республики Беларусь. Это уже выстрел даже не в ногу, а в легкие, после которого Литва все больше задыхается".