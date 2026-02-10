Япония присоединится к поставкам снаряжения в Украину

Япония присоединится к программе НАТО по поставкам снаряжения в Украину - это сообщает телекомпания NHK.

Ожидается, что Токио будет покупать только нелетальное снаряжение. Возможно, в поставки будут включать радары и бронежилеты. Вскоре должно последовать официальное объявление об участии в программе.