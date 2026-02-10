Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Япония присоединится к поставкам снаряжения в Украину

Япония присоединится к программе НАТО по поставкам снаряжения в Украину - это сообщает телекомпания NHK.

Ожидается, что Токио будет покупать только нелетальное снаряжение. Возможно, в поставки будут включать радары и бронежилеты. Вскоре должно последовать официальное объявление об участии в программе.

Данный механизм предполагает закупку и поставку в Украину также боеприпасов, снаряжения и оборудования американского производства. Инициативу поддержали свыше 20 стран.

