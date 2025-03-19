Ястребы войны не успокаиваются - британский спецназ готовят к отправке в Украину

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Великобританский спецназ привели в готовность для возможной отправки в Украину в рамках так называемой миротворческой миссии.

Как стало известно газете The i Paper, соответствующие директивы направили в командный центр военного планирования Великобритании еще на прошлой неделе, вскоре после поездки главы Минобороны в Вашингтон. Распоряжения затрагивают и резервистов.