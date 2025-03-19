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Ястребы войны не успокаиваются - британский спецназ готовят к отправке в Украину
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https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f3e03a4-a568-463d-95db-51fc7faa6f7e/86a99e02-6fdc-4d62-b63c-9466538582af.jpg2025-03-19T13:37:05.000000Z00
Великобританский спецназ привели в готовность для возможной отправки в Украину в рамках так называемой миротворческой миссии.
Как стало известно газете The i Paper, соответствующие директивы направили в командный центр военного планирования Великобритании еще на прошлой неделе, вскоре после поездки главы Минобороны в Вашингтон. Распоряжения затрагивают и резервистов.
Как отмечает газета, данному подразделению не нужно получать одобрение парламента на проведение операций. Они регулярно действуют в регионах, где Великобритания официально не вовлечена в конфликт.