Юг Италии накрыл мощнейший циклон "Гарри"

Юг Италии переживает мощный удар стихии. Циклон "Гарри" принес с собой настоящие разрушения. В интернете люди делятся видео, на которых видно, как мощные потоки воды превратили улицы в бурные реки, смывающие все на своем пути.

Власти называют обстановку критической. В Калабрии, на Сицилии и Сардинии продолжает действовать самый высокий, красный уровень тревоги.

Стихия разбушевалась не на шутку. Ветер достигал скорости 119 километров в час, а волны в море - высоты 9 метров. Больше всего досталось Сардинии. Там за двое суток выпала четырехмесячная норма осадков. Спасателям пришлось срочно эвакуировать почти 700 человек.

