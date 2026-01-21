Юг Италии накрыл мощнейший циклон "Гарри"

Юг Италии переживает мощный удар стихии. Циклон "Гарри" принес с собой настоящие разрушения. В интернете люди делятся видео, на которых видно, как мощные потоки воды превратили улицы в бурные реки, смывающие все на своем пути.

Власти называют обстановку критической. В Калабрии, на Сицилии и Сардинии продолжает действовать самый высокий, красный уровень тревоги.

