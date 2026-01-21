3.72 BYN
Юг Италии накрыл мощнейший циклон "Гарри"
Автор:Редакция news.by
Юг Италии переживает мощный удар стихии. Циклон "Гарри" принес с собой настоящие разрушения. В интернете люди делятся видео, на которых видно, как мощные потоки воды превратили улицы в бурные реки, смывающие все на своем пути.
Власти называют обстановку критической. В Калабрии, на Сицилии и Сардинии продолжает действовать самый высокий, красный уровень тревоги.
Стихия разбушевалась не на шутку. Ветер достигал скорости 119 километров в час, а волны в море - высоты 9 метров. Больше всего досталось Сардинии. Там за двое суток выпала четырехмесячная норма осадков. Спасателям пришлось срочно эвакуировать почти 700 человек.