Юлия Абухович пояснила, какие цели поставил ЕС при заключении соглашения со странами МЕРКОСУР

Евросоюз желает заключить соглашение о свободной торговле со странами МЕРКОСУР. Какие цели преследует официальный Брюссель, объяснила в "Актуальном интервью" аналитик Юлия Абухович.

Как отметила эксперт, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже объявила, что основная цель - геополитическая, а только потом ставится экономическая. При сегодняшней ситуации, когда Европейский союз стремительно теряет не только свои экономические, но и имиджевые позиции, когда о Евросоюзе говорят уже в прошедшем времени, им надо сделать что-то, чтобы улучшить свою репутацию, и это как раз та самая сделка. "Вспомним, сколько этой сделке предшествовало переговоров - больше четверти века. Они в 1999 году, по-моему, впервые начались. Потом она немного затормозилась, они все занимались своими делами. Более того, тогда в Латинской Америке был так называемый "левый поворот", который больше был сосредоточен на отношениях Юг-Юг, - напомнила исторический факт аналитик.

