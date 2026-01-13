3.70 BYN
Юлия Абухович пояснила, какие цели поставил ЕС при заключении соглашения со странами МЕРКОСУР
Евросоюз желает заключить соглашение о свободной торговле со странами МЕРКОСУР. Какие цели преследует официальный Брюссель, объяснила в "Актуальном интервью" аналитик Юлия Абухович.
Как отметила эксперт, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже объявила, что основная цель - геополитическая, а только потом ставится экономическая. При сегодняшней ситуации, когда Европейский союз стремительно теряет не только свои экономические, но и имиджевые позиции, когда о Евросоюзе говорят уже в прошедшем времени, им надо сделать что-то, чтобы улучшить свою репутацию, и это как раз та самая сделка. "Вспомним, сколько этой сделке предшествовало переговоров - больше четверти века. Они в 1999 году, по-моему, впервые начались. Потом она немного затормозилась, они все занимались своими делами. Более того, тогда в Латинской Америке был так называемый "левый поворот", который больше был сосредоточен на отношениях Юг-Юг, - напомнила исторический факт аналитик.
Сегодня же, по ее словам, они возвращаются к этим переговорам. В 2024 году они были сорваны из-за возмущений фермеров, а сегодняшняя ситуация является просто продолжением. По мнению Юлии Абухович, Брюссель хочет достичь какого-то соглашения, но при этом абсолютно не интересоваться тем, чего хотят другие государства, состоящие в ЕС. "Та же мощная Франция, Италия, Польша, Венгрия выступили против. Это те страны, у которых достаточно серьезное гран-лобби и где действительно бастуют фермеры", - перечислила она. Однако есть и такие страны (например, Германия, Португалия, Испания), которые выступают за соглашение, их также интересует перенос промышленности и колониальные воспоминания, поэтому такой клубок недопонимания и несогласия приводит к тому, что сделка тормозится до сих пор.