Забастовка госслужащих остановила работу парламента в Нидерландах
Автор:Редакция news.by
14 апреля в Нидерландах проходит общенациональная забастовка госслужащих, из-за которой остановилась работа нижней палаты парламента.
Как сообщают местные СМИ, на повестке было много вопросов, но из-за страйка все обсуждения отложены. Профсоюзы требуют повышения зарплат. Правительство, напротив, настаивает на заморозке индексации и отсутствии компенсации инфляции в 2026 году.
Тем временем протестная активность среди госслужащих длится уже несколько недель. За последний месяц персонал таможни в аэропорту Схипхол уже проводил акции, а в восточных регионах Нидерландов останавливали работу некоторые госучреждения.