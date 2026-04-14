Забастовка госслужащих остановила работу парламента в Нидерландах

14 апреля в Нидерландах проходит общенациональная забастовка госслужащих, из-за которой остановилась работа нижней палаты парламента.

Как сообщают местные СМИ, на повестке было много вопросов, но из-за страйка все обсуждения отложены. Профсоюзы требуют повышения зарплат. Правительство, напротив, настаивает на заморозке индексации и отсутствии компенсации инфляции в 2026 году.

Тем временем протестная активность среди госслужащих длится уже несколько недель. За последний месяц персонал таможни в аэропорту Схипхол уже проводил акции, а в восточных регионах Нидерландов останавливали работу некоторые госучреждения.

