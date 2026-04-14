Забастовка пилотов Lufthansa может стать крупнейшей за последние 10 лет

Это уже стало причиной отмены сотен рейсов, что затронуло десятки тысяч пассажиров. На такие жесткие меры профсоюзы пошли после провала переговоров по поводу пенсионных выплат.

Lufthansa утверждает, что возможности для повышения взносов со стороны компании практически отсутствуют. Но пилоты сдаваться не намерены. Бастовать собираются и бортпроводники. Акция назначена на 15 апреля - как раз к торжественным мероприятиям, посвященным юбилею компании, на которых будет присутствовать и канцлер ФРГ.