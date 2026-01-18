Зачем Трампу Гренландия, чего стоит опасаться союзникам США по НАТО

Прямо сейчас разгорается битва за Арктику между союзниками по НАТО. И эта битва, по мнению экспертов, может разрушить Североатлантический альянс.

Президент США Дональд Трамп не раз подчеркивал, что в его намерениях присоединить Гренландию к Соединенным Штатам, причем любыми путями. После венесуэльского сценария с захватом президента Николаса Мадуро и убийством сотни людей заявления американского лидера в отношении очередной внешнеполитической цели вовсе не кажутся популизмом.

У Дании есть выбор: либо ждать американский десант, либо продать остров добровольно. Т.е., по мнению Белого дома, выбора фактически нет.

Нарастает тревога и у Норвегии. В Осло опасаются, что следующим объектом США может стать норвежский архипелаг Шпицберген, обладающий огромной стратегической ценностью и запасами редкоземельных металлов.

Зачем Трампу Гренландия, чего стоит опасаться союзникам - в рубрике "Катюшин расчет".

77 лет в НАТО Дания ждала нападения русских, а нападать, судя по всему, собирается НАТО на Данию. Союзник против союзника, а на кону остров в Арктике, большой и богатый, где проживает всего 57 тыс. человек.

С тех пор как Трамп стал президентом, он одержим желанием заполучить Гренландию. Эту мысль он озвучивал и в первый свой срок в Овальном кабинете. Еще совсем недавно мысль о захвате территории у союзника по НАТО была немыслимой, как впрочем и похищение президента какой-либо страны. Однако после Венесуэлы, кражи Мадуро посреди ночи из его собственной постели и столкновения лишь с глубокой дипломатической озабоченностью в ответ, очевидно, что останавливаться Трамп явно не собирается.

Трамп даже шутил, мол, в планах сделать Гренландию снова великой. Так что старые правила больше не имеют значения. Действуют новые - это сила и мощь, как объявили американцы.

Дональд Трамп:

"Я пока не говорю о деньгах для Гренландии. Возможно, я об этом скажу. Но прямо сейчас мы собираемся что-то предпринять в отношении Гренландии, нравится им это или нет. Если мы этого не сделаем, Россия или Китай захватят Гренландию. И мы не собираемся иметь Россию или Китай в качестве соседей. Понятно? Я бы хотел заключить сделку простым путем, но если мы не пойдем по легкому пути, то пойдем по трудному".

Если бы стоял вопрос безопасности, с 1951 года между США и Данией действует соглашение, по которому в любой момент американские базы могут множиться на территории острова. Здесь уже есть американская военная база. Если бы понадобилось, Дания перечить бы не стала. Так что истинные причины кроются намного глубже. Буквально.

Под ледяной поверхностью находится обилие редкоземельных минералов. Да, они не разработаны, однако стратегическое значение возрастает по мере таяния арктических льдов. Предполагается, что здесь же может находиться и одно из крупнейших месторождений нефти. В 2008 году американские геологи сделали неожиданное открытие: запасы нефти под толщами льда Гренландии могут превышать 52 млрд баррелей. Для сравнения запасы нефти США на 2023 год - 47 млрд баррелей.

Иными словами, американские запасы могут быть удвоены. В целом возрастает интерес к Арктике и ее запасам. По оценкам, 13 % неразведанных запасов нефти находятся именно там и 30 % мировых запасов газа. Гренландия же в составе Королевства Дании не хочет добывать нефть. Новая разведка нефти и газа была запрещена в 2021 году. И это далеко не все преимущества, которые можно получить, завладев Гренландией.

Таяние льдов открывает новые судоходные пути, такие как Северо-Западный проход. Арктический проход значительно короче традиционных. Он сокращает время морских перевозок на несколько недель по сравнению с Суэцким и Панамским каналом. Это экономия времени и экономия топлива. А тот, кто контролирует этот путь, имеет мировую экономическую власть, так как 80 % товаров перевозятся по морю. И за последние 10 лет количество судов через Арктику увеличилось на 30 %. Россия активно развивает Северный морской путь.

Так что территориальный вопрос Гренландии - это важный фактор, определяющий сферу влияния США в этом регионе.

Николай Стариков, политолог (Россия):

"Северный морской путь проходит очень близко от берегов Гренландии. Т.е., по сути, получив Гренландию в свой состав или резко усилив там свое присутствие под каким-то поводом, Соединенные Штаты Америки получают повод, инструмент для создания угрозы Северному морскому пути. Я напомню вам, что Северный морской путь - это один из важнейших проектов России, который означает бесконтрольную для англосаксов доставку грузов из Азии в Европу или по крайней мере в Россию. Конечно, их этот вариант не устраивает, поэтому они и для этого собираются использовать Гренландию".

Трамп далеко не первый американский президент, который хочет заполучить Гренландию. Прежде две американские администрации потерпели неудачу в попытках приобрести Гренландию. 150 лет назад была первая попытка (сразу после покупки американцами Аляски у Российской империи). Вторая - после Второй мировой войны. Тогда Гарри Трумэн предложил Дании 100 млн долларов золотом. Трамп тоже предложил. Но датчане ответили категоричным отказом и инвестировали 1,5 млрд долларов в оборону острова.

"НАТО, скажите Дании, чтобы она убиралась оттуда немедленно! Две собачьи упряжки не справятся. Только США могут", - заметил Дональд Трамп.

В Вашингтон прибыли 2 дипломата: глава МИД Дании и глава МИД Гренландии, чтобы убедить Трампа, что ему Гренландия совсем не нужна. Встреча провалилась, изменить позицию Белого дома не удалось. Но договорились поговорить. Что будет делать НАТО, если вдруг США постучатся в дверь?

То, что Гренландия является территорией Дании, а Дания член НАТО и союзник США по НАТО, Трампа не беспокоит. Администрация Штатов равнодушна и к тому, что думают члены НАТО об идее аннексии куска земли у своего союзника.

Томас Кросби, доцент Королевского датского колледжа по обороне:

"Это заставляет НАТО задуматься о своем существовании и возможности того, что в ближайшем будущем оно перестанет существовать. Таким образом, вопрос абсолютно экзистенциального значения для НАТО. Это беспрецедентный случай, я бы сказал, что еще несколько лет назад такое было немыслимо. Это самый серьезный вызов, с которым когда-либо сталкивалось НАТО".

Европа для защиты Гренландии решила скинуться солдатиками (по 2, по 3). Поговаривают, что решительнее будет Эстония и отправит аж 20 человек. Но в совокупности получится чуть больше взвода.