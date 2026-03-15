Закрыть лазейку: немцам хотят запретить заправляться на польских заправках

От амбиций Трампа страдают простые американцы. Бензин в США продолжает дорожать, прибавив за неделю четверть доллара. Так, средняя цена за галлон бензина (это около 3,8 литра) поднялась до 3,7 доллара. А в штате Калифорния прайс и вовсе вырос до 5,5 доллара. Отметим, ранее сообщалось, что с момента начала операции США и Израиля против Ирана американцам пришлось переплатить за бензин более 2 млрд долларов.

А вот немцам хотят закрыть лазейку и запретить заправляться на польских заправках. Пока в германском Херингсдорфе литр дизеля или бензина стоит больше 2 евро, в соседнем польском городке - не превышает и полутора. Поляки недовольны: немцы заправляют не только полный бак, но и канистры по несколько десятков литров. На некоторых АЗС возникает нехватка топлива, и они вынуждены закрываться. Жители приграничья призывают ограничить продажу топлива в канистрах и усилить контроль на таможне, ведь беспошлинно вывезти можно только 10 литров.