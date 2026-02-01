Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Запасы газа в единственном хранилище Прибалтики упали ниже 30 %

Зима в разгаре, а запасы газа в единственном хранилище Прибалтики упали ниже 30 %. На начало февраля уровень заполненности уже ниже отметки, на которой в 2025 году завершился сезон отбора.

Морозы не спадают, потребление высокое, а альтернативных источников, которыми так гордо размахивали чиновники, оказалось, мягко говоря, недостаточно.

Недостаточный объем газа в хранилище может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии.

