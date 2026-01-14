Запасы газа в европейских подземных хранилищах опустились до 53 %

Европа ускоренными темпами расходует газовые запасы, которые уже снизились более чем на 50 %. Обычно такой уровень фиксировали только в начале февраля.

За первые недели января из хранилищ забирали около 900 млн кубометров в сутки. Заполненность хранилищ сейчас на 15 % ниже среднего за последние пять лет.

На этом фоне растет риск ценовых скачков, которые уже проявились в отдельных странах. В Прибалтике счета за электричество выросли почти вдвое. Резкое удорожание связано не только с зимним спросом, но и с падением выработки ветровых и солнечных электростанций сразу на 45 %, а потребление электроэнергии в регионе увеличилось почти на 20 %.