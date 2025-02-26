Зеленский боится, что страны, которые оказывали помощь Украине, потребуют вернуть деньги

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Владимир Зеленский побоялся, что при признании долга и включении его в соглашение с США может возникнуть прецедент, в соответствии с которым другие страны тоже потребуют вернуть деньги за оказанную Киеву помощь, сообщает ТАСС.

"Я не пойду и на 10 центов возврата долга в этом соглашении. Иначе это прецедент", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, вопрос не в том, что Украина не благодарна, а в том, что другие страны, учитывая такой прецедент, когда предоставленная Киеву помощь рассматривается в соглашении как долг, тоже могут потребовать возмещения. "Если далее помощь Украине не будет бесплатной, это новая реальность, она может быть", - пояснил Зеленский, добавив, что главным для него было не признать в соглашении с США долг за уже предоставленную поддержку.

"Главное для меня было, что мы не являемся должниками. Несмотря на то что звучит в медиа, в соглашении нет ни 500 млрд долларов долга, ни 350, ни 100 млрд", - резюмировал он.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС, в отличие от США, не требует от Киева предоставления природных ресурсов в качестве компенсации за оказанную помощь.

О соглашении по полезным ископаемым

Вашингтон и Киев ведут работу над подписанием соглашения по украинским полезным ископаемым, заинтересованность в которых президент США Дональд Трамп выразил еще в начале февраля. Сам Зеленский уже отказывался подписать документ, несмотря на заявленную прежде готовность к сделке. Во вторник Трамп допустил, что Зеленский может приехать в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, чтобы подписать соглашение.

При этом Трамп и Зеленский серьезно расходятся по вопросу потраченных Вашингтоном средств на помощь Киеву. 19 февраля Трамп заявил, что Зеленский уговорил США потратить 350 млрд долларов на войну, которая не могла быть выиграна. Также, по словам американского лидера, пришло время разобраться, где все выделенные Вашингтоном Киеву деньги.