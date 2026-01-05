Зеленский назначил нового главу СБУ

Громкая ротация в Украине продолжается. Владимир Зеленский решил сменить главу СБУ. Вместо Василия Малюка ведомство возглавит Евгений Хмара. Ранее он занимал должность начальника Центра спецопераций "А" СБУ.

По сообщениям СМИ, Малюку предложена должность в службе внешней разведки или в Совете национальной безопасности и обороны.

Ранее Зеленский утвердил Кирилла Буданова в должности руководителя своего аппарата и поставил перед ним задачу обновить стратегии обороны и развития. Прежний руководитель Андрей Ермак ушел в отставку после обысков в связи с делом о коррупции. Западные наблюдатели уверены, что назначение Буданова и новых силовиков приведет к смещению Зеленского.

Александр Меркурис, аналитик (Великобритания):

"Буданов занимает теперь чрезвычайно важную роль, в рамках которой он потенциально может затмить самого Зеленского. Человек, которого широко считают активом американской разведки, имеющий связи с националистическими бригадами, контакты внутри украинской армии и фактический контроль над одним из самых мощных разведывательных ведомств Украины, теперь находится в самом центре политической сцены. Он занимает второе место в иерархии власти. Возможно, еще рано утверждать, что Зеленский окончательно отстранен, однако начинает складываться впечатление, что его действительно отодвигают в сторону".

Аналитики полагают, что Зеленский может рассматривать назначение Буданова как проект "Преемник", который призван обеспечить личные гарантии безопасности нынешнему руководству при транзите власти. В то же время эксперты не исключают, что перевод популярного генерала в политическую плоскость - это попытка "сжечь" его рейтинг в бюрократической рутине перед возможными выборами.