Президент США Дональд Трамп, говоря накануне о будущем Украины, сказал, что сейчас рейтинг Зеленского составляет всего 4 %.

Буквально через несколько часов глава киевского режима болезненно отреагировал на это сообщение. А Киевский институт социологии выдал результаты опроса, где Зеленского поддерживают до 57 % украинцев, причем его показатель якобы даже вырос с прошлого года на 5 %.