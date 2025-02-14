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Зеленский обиделся на Трампа из-за рейтинга в 4 %
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22025-02-19T14:54:27.000000Z00
Президент США Дональд Трамп, говоря накануне о будущем Украины, сказал, что сейчас рейтинг Зеленского составляет всего 4 %.
Буквально через несколько часов глава киевского режима болезненно отреагировал на это сообщение. А Киевский институт социологии выдал результаты опроса, где Зеленского поддерживают до 57 % украинцев, причем его показатель якобы даже вырос с прошлого года на 5 %.
Сам же Зеленский обвинил Трампа и его окружение в дезинформации.