Ни Евросоюз, погрузив себя во внутренний неуправляемый хаос, ни Владимир Зеленский, теряющий территории, не желают спасать свое положение.

По итогам встречи с союзниками в рамках "коалиции желающих" Зеленский откорректировал предложения президента США Дональда Трампа и передал в Вашингтон мирный план. Он сокращен на 8 пунктов в сравнении с первоначальным.

Подробности пока неизвестны. Но если верить утечкам из европейских кулуаров власти, Украина категорически отвергает любые территориальные уступки. Киев также требует для себя гарантий безопасности от Вашингтона, которые были бы аналогичны тем, которые предоставляет своим членам НАТО. То есть, в случае нарушения условий мира, Соединенные Штаты должны быть готовы вступить в войну.

При этом Зеленский уверен, что его неуступчивость не будет иметь для Украины катастрофических последствий. Вашингтон продолжит продавать оружие для ВСУ, а деньги предоставят европейцы.

ЕС, как сообщается, обещает уже на будущей неделе принять решение о конфискации замороженных российских активов и Киеву предоставят 140 млрд евро. Но Бельгия и Франция выступают против этого и не ясно, как Брюссель без единства решений в ЕС намерен обойти данное препятствие.