Зеленский озвучил свой "мирный план" из 20 пунктов

Отметим, в документе практически нет того, что совпадало бы с ранее озвученными российскими требованиями. Среди предложений Зеленского - закрепление соглашения о ненападении между Россией и Украиной с контролем линии соприкосновения, предоставление гарантий безопасности со стороны США, НАТО и ЕС по примеру пятой статьи НАТО, а численность ВСУ - 800 тыс. в мирное время.

Особенно остро стоит вопрос территорий - компромисса нет. Зеленский отказывается уходить из ДНР, а Запорожскую АЭС хочет оставить под контролем Киева и Вашингтона. Что касается выборов в стране, Зеленский допускает, что Украина может их провести одновременно с референдумом по вопросу одобрения мирного соглашения. Также он добавил: мобилизацию в Украине могут отменить или проводить частично в случае подписания мирного договора.