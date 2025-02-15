3.51 RUB
3.27 USD
3.41 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеПроисшествияРегионыКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Зеленский пожаловался NBC News, что без поддержки США Украине будет сложно выжить
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cf76602-1b2a-4528-bc15-7d41ae35882d/conversions/e3f550a4-27a8-45e3-87a5-8d135a5ddbb8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cf76602-1b2a-4528-bc15-7d41ae35882d/conversions/e3f550a4-27a8-45e3-87a5-8d135a5ddbb8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cf76602-1b2a-4528-bc15-7d41ae35882d/conversions/e3f550a4-27a8-45e3-87a5-8d135a5ddbb8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cf76602-1b2a-4528-bc15-7d41ae35882d/conversions/e3f550a4-27a8-45e3-87a5-8d135a5ddbb8-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byОтсутствие стратегического партнера окажет моральное давление на украинцев
Зеленский_2_ТАСС2025-02-15T09:27:19.000000Z00
Зеленский пожаловался журналистам, что Украине будет "очень, очень и очень сложно" выжить без военной поддержки США. В интервью NBC News он подчеркнул, что поддержка США критически важна.
Отсутствие стратегического партнера окажет моральное давление на украинцев. Ранее выяснилось, что Штаты на полях Мюнхенского форума предложили Зеленскому подписать документ, который предоставит Америке права на 50 % будущих минеральных ресурсов Украины. Как сообщает The Washington Post, Зеленский отказался. Ранее министр финансов США Скотт Бессент назвал соглашение по минералам щитом безопасности для "незалежной" после завершения боевых действий.
Фото: ТАСС