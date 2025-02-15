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Зеленский пожаловался NBC News, что без поддержки США Украине будет сложно выжить

Зеленский пожаловался журналистам, что Украине будет "очень, очень и очень сложно" выжить без военной поддержки США. В интервью NBC News он подчеркнул, что поддержка США критически важна.

Отсутствие стратегического партнера окажет моральное давление на украинцев. Ранее выяснилось, что Штаты на полях Мюнхенского форума предложили Зеленскому подписать документ, который предоставит Америке права на 50 % будущих минеральных ресурсов Украины. Как сообщает The Washington Post, Зеленский отказался. Ранее министр финансов США Скотт Бессент назвал соглашение по минералам щитом безопасности для "незалежной" после завершения боевых действий.

Фото: ТАСС

СШАЗеленский