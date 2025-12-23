Жители Албании протестуют против коррупции властей

В столице Албании - массовые антиправительственные протесты. Митингующие забросали зажигательной смесью здание правительства в знак недовольства коррупции в верхушке балканской страны. Протестующие требуют отставки премьера. Минимум один человек пострадал.

Требование отставки возникло после того, как прокуратура предъявила министру инфраструктуры и энергетики Албании обвинения в коррупции. Чиновнику инкриминируют использование госсредств в пользу фирм, участвующих в крупных инфраструктурных проектах. К слову, сам премьер Рама ранее раскритиковал обвинения и даже не продемонстрировал готовности пойти навстречу прокуратуре.