Жители Болгарии вышли на протесты с требованием отставки правительства

На центральные площади Софии, Пловдива, Бургаса и Габрово вышли десятки тысяч болгар с требованием отставки правительства. Они обвиняют кабинет премьер-министра Болгарии Росена Желязкова в масштабной коррупции.

11 декабря парламент должен рассмотреть второй за неделю вотум недоверия правительству. Премьер, однако, уже заявил, что покидать свой кабинет не намерен.

Особенный накал общественному недовольству придает тот факт, что в Болгарии с 1 января начинает использоваться евро. Отказ от национальной валюты, как ожидается, приведет к резкому росту цен, поэтому граждане настроены против этой процедуры. Однако Кабинет министров видит в переходе на евро единственный способ избежать отставки, ведь в этом случае кабинет обеспечивает себе поддержку Брюсселя.