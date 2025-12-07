Россия и США давно бы достигли соглашения по урегулированию конфликта в Украине, если бы не вмешательство Европы, с таким утверждением на днях вышел материал The Wall Street Journal.

Действительно, в Брюсселе снова кипят страсти: европейские дипломаты обсуждают не только условия возможного завершения войны, но и то, каким образом финансировать послевоенное восстановление.

Главный камень преткновения - замороженные российские активы. Европа выглядит как семья на кухне: кто-то хочет сварить борщ, кто-то боится испачкать кастрюлю, а в итоге все сидят голодные и спорят, что делать с замороженной курицей.

В Европах только и разговоров, что о деньгах, которых нет, причем ни у кого. Украина для своих доноров стала бездонной пропастью, которая пожирает средства с такой скоростью, что печатные станки вскоре выйдут на протесты, требуя выходных.

Несмотря на сотни миллиардов долларов, вложенных в Киев, там вновь намечается глобальный дефицит. Дыра уже размером под 20 млрд долларов, а в 2026 году все будет гораздо хуже. "Незалежная" заложила в свой бюджет сумму около 120 млрд долларов, которые должны выложить западные партнеры, точнее европейские, ведь США то руки умыли.

Да вот беда, как-то никто из еврочиновников не припрятал чемоданчик с кэшем с подписью "для Киева", а идти на воровство замороженных активов тоже не каждый рискует, несмотря на требования свихнувшихся функционеров.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Мы как страна, которая всегда говорила о мире, не можем просто сидеть сложа руки, согласившись на конфискацию замороженных российских активов и, таким образом, на поставки оружия Украине. Потому что речь идет именно о том, чтобы взять 140 млрд долларов, выделенных Бельгией, и таким образом снабдить Киев оружием. Мы отвергаем это. Мы не будем этого делать. Я считаю, что мирный план должен иметь приоритет перед продолжением войны, потому что предоставление Украине денег на оружие означает новые убийства, новую войну".

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Поубавил пыл желающих иметь дело с Украиной и коррупционный скандал. Например, в Штатах посчитали, что Запад уже "напомогал" Киеву примерно на 360 млрд долларов, из которых приличная сумма ушла явно не по назначению, хотя для кого-то, возможно, и золотой унитаз имеет стратегическое значение.

"Если посмотреть на общий объем средств, влитых в Украину с 2022 года, это примерно 360 млрд долларов. И из этой суммы, по моим оценкам, уровень коррупции составляет от 15 до 30 %, скорее ближе к 30 %. Именно такие цифры аудиторы выявили, когда речь шла об участии США в войне в Афганистане - там коррупция достигала 30 %. Думаю, примерно такая же ситуация и в Украине. Так что речь идет о больших деньгах. При уровне коррупции в 15 % в карманы коррумпированных чиновников уходит 54 млрд долларов, при 30 % - 108 млрд. Получается, чтобы играть - нужно платить", - отметил американский экономист Стив Ханке.

И действительно схема "играй-плати" очень близка не только Киеву, но и Брюсселю. "Мордор" европейского сада, как выяснилось, тоже прекрасно справляется с функцией присвоения чужих денег. На днях полиция провела обыски в резиденции Европейской службы внешних действий в столице Бельгии, колледже Европы в Брюгге, а также в ряде частных домов. По подозрению в мошенничестве задержали троих, среди них экс-глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Им могут вменить коррупцию, мошенничество с госконтрактами и нарушение профессиональной тайны.

EEAS

Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии":

"Скупая информация говорит о том, что Могерини была арестована, у нее прошли обыски. Сама она после того, как покинула пост главного внешнего дипломата Евросоюза, устроилась на теплое местечко главы некого колледжа. И вот, видимо, в должности уже главы колледжа осуществляла, пользуясь своими связями, некие закупки без тендеров, и сейчас все это всплывает наружу. То есть, это то, что можно пока прочитать в СМИ, но на самом деле это не исключение. У нас все высшее руководство Евросоюза, и в том числе в Германии, за всеми ими тянется некий коррупционный шлейф".

Вполне возможно, что весь сыр-бор, затеянный правоохранителями, был начат с позволения правительства Бельгии. Национальным властям попросту надоело, что Еврокомиссия примерила на себя роль властелина континента и раздает указания уже не своим подчиненным, а даже национальным лидерам.

Бельгийцы, у которых находится большая часть замороженных российских активов, попросту устали объяснять, что не намерены конфисковывать эти средства. Вот и приходится намекать, мол, отстаньте уже от нас - в противном случае можем вспомнить и о коррупции фон дер Ляйен. Мадам, на секунду, распилила 70 млрд евро на вакцинах от ковид, а сейчас в активной фазе находится дележ 800 млрд на "оборону".

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

"На последнем заседании Европейского совета мы взяли на себя обязательство покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы. По этой теме мы представили документ, который включает в себя вариант с иммобилизованными российскими активами. После того как Комиссия представит юридический текст, я не вижу ни одного сценария, при котором европейские налогоплательщики в одиночку будут оплачивать этот счет".



Впрочем, чахнут над российским златом не только в Брюсселе - кощеи из Британии, Франции, Германии и ряда других стран тоже в последнее время засуетились, особенно после того, как выяснилось, что по мирному плану Трампа, Вашингтон рассчитывает на половину от российских активов, т. е. примерно на 100 млрд, которые пойдут на восстановление Украины. Оставшаяся сумма будет возвращена Москве, именно этот пункт вызвал особое возбуждение у Макрона.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Только украинцы могут сказать, на какие уступки они готовы пойти в отношении своей территории и всего, что их касается, - языка, Конституции и так далее. Но только европейцы имеют право голоса в той части плана, которая касается того, что будет сделано с замороженными российскими активами, находящимися в руках европейцев".

Эммануэль Макрон, президент Франции

Так откуда же такое возмущение и нервозность? А все дело в том, что эти деньги уже используются для нужд Брюсселя. Евросоюз потратил на Киев десятки миллиардов, которые были заработаны за счет российских активов. Если их вдруг придется вернуть, то в счет войдут и доходы от оборота. Получается, что мир в Украине сулит Европе огромную новую бюджетную дыру.

Да и вообще, а вся ли валюта на месте? Западные журналисты посчитали, что в Германии и Франции должно находиться примерно 180 млрд, принадлежащих Москве. Вот только Берлин и Париж упорно отказываются говорить, сколько у них там в копилках. Вполне возможно, если открыть дверь банка, там вместо денег окажется пустота и паутина, а это попахивает таким коррупционным скандалом, что Киев и Брюссель позавидуют. Естественно, допустить такого развития событий никак нельзя, особенно, учитывая тот факт, что эти правители и так не испытывают особой любви своего народа.

Дуглас Макгрегор, бывший советник Пентагона (США):

"Это последний час для Мерца, Макрона, Стармера и остальных. Им нужно придумать что-то, чтобы война продолжалась. Если они не смогут, и не дай Бог, на поле боя наступит мир, потому что Зеленский внезапно покинет страну или его с друзьями случайно взорвут, кто знает? Что бы ни случилось, им конец. Они теряют все, даже остатки доверия, которые у них еще оставались. А рейтинг Макрона и Мерца всегда держится где-то в районе 30 %. У Стармера, вероятно, еще ниже, для них все кончено. Что делать, когда больше не можешь выжить? Создаешь иллюзию какого-то кризиса и угрозы, которая спасает от полного уничтожения".

Дуглас Макгрегор, бывший советник Пентагона (США)

Вот только иллюзия - это всегда обман, который рано или поздно вскроется. Европейцы довели свои страны до ручки: экономика, промышленность, демография, социальная система - все на грани. И ради чего? Чтобы украсть как можно больше денег и обогатить производителей оружия? Так этими сундуками с золотом можно и не успеть насладиться.