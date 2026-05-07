Полиция Латвии объявила, что празднование 9 Мая будет жестко пресекаться. Правоохранители специально будут работать в усиленном режиме, чтобы не упустить любые попытки почтить память героев Великой Отечественной войны.

Тема Великой Победы в Латвии не просто запрещена, она даже криминализирована. Запрещена вся символика, Знамя Победы, песни военных лет, даже безобидная "Катюша". За это грозит задержание и штраф.

"В каждой латышской семье обязательно есть один, два, три родственника, которые воевали в гитлеровском легионе СС, - обозначил он. - Латыши поучаствовали в войне за Гитлера, что называется, мама не горюй".