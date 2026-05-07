Журналист Алексеев: В Латвии тема Великой Победы криминализирована
Автор:Редакция news.by
Полиция Латвии объявила, что празднование 9 Мая будет жестко пресекаться. Правоохранители специально будут работать в усиленном режиме, чтобы не упустить любые попытки почтить память героев Великой Отечественной войны.
Людям запретили даже петь песни военных лет. Об одиозных решениях латвийских чиновников высказался латвийский журналист Юрий Алексеев.
Тема Великой Победы в Латвии не просто запрещена, она даже криминализирована. Запрещена вся символика, Знамя Победы, песни военных лет, даже безобидная "Катюша". За это грозит задержание и штраф.
"В каждой латышской семье обязательно есть один, два, три родственника, которые воевали в гитлеровском легионе СС, - обозначил он. - Латыши поучаствовали в войне за Гитлера, что называется, мама не горюй".