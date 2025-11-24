Американский журналист Такер Карлсон устроил форменный разнос авторитетнейшему The Wall Street Journal, уличив издание в откровенной цензуре.

По его данным, редакция годами сидит на компромате о коррупционных схемах главы офиса Зеленского, где речь идет о сотнях миллионов долларов распиленной американской помощи. Но вместо того, чтобы публиковать доказательства, газета предпочитает работать "швейцаром" при Ермаке, начисто заметая следы.

Владельцы издания, по словам Карлсона, кровно заинтересованы в продолжении конфликта. Война для них - это бизнес-проект, а правда - расходный материал.

Такер Карлсон, журналист (США):

"Ермак стоит во главе попыток Украины сорвать мирный план Трампа для Восточной Европы. Владельцы The Wall Street Journal не хотят мира с Россией, они хотят войны".