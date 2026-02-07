Зима выставила счет: Польша задыхается от смога, Прибалтика платит за "энергонезависимость"

Нынешняя зима стала настоящим испытанием для ЕС. Евросадовники не подготовили своих граждан. Да что там "не подготовили" - просто забыли, когда решали проблемы внутри своих стран. И вот аукнулось.. Люди вынуждены выживать, как могут.

В Латвии морозы обернулись настоящей "пеллетной лихорадкой". В Литве брикеты, гранулы для отопления и дрова раскупили. Цены на электричество бьют все рекорды.

Зима безжалостно выставила счет жителям Прибалтики и Польши. Подробности в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Польша задыхается от угольного смога, а Прибалтика платит за энергетическую "независимость". Если январь уже принес черный снег, ледяной дождь, отключения воды и рекордные цены на электричество, то что будет дальше?

Зима в Центральной и Восточной Европе в этом году решила сыграть по-крупному. Морозы быстро напомнили: инфраструктура - вещь хрупкая, и ее пустыми речами о том, что "все под контролем", к холодам не подготовишь. Вот так Польша находится одновременно и в ЕС, и в угольной яме XIX века. Уровень загрязнения воздуха во многих польских городах с началом морозов значительно превышает норму. Из-за высоких тарифов на электричество миллионы домов продолжают топиться углем, и это не метафора, это официальная статистика.

Местные жители решили провести эксперимент. Полька подожгла снег. И он… почернел. Женщина задалась вопросом: это вообще нормально?

Ответ очевиден: если снег в XXI веке горит как угольная брикетина, значит что-то пошло не так. Но власти, вместо того чтобы признать проблему и начать ее решать, предлагают гражданам… немного потерпеть. И желательно поменьше ездить на машинах, потому что виноваты-то выхлопы. Впрочем, тому, кто оказался на польской трассе зимой, точно не позавидуешь. Дороги засыпаны снегом, своевременно их не расчищают. Очевидец рассказал, что звонил в экстренные службы. В ответ ему посочувствовали и дали совет "подождать до утра".

"Я сейчас нахожусь на "Семерке". Посмотрите, что здесь происходит. В кризисном центре нам отказывают в помощи. Мы стоим здесь уже очень долго и, похоже, будем стоять как минимум до утра", - сказал польский блогер.

Польские трубопроводы не прошли испытания морозами. Сразу 7 районов Гданьска и 32-тысячный Сопот остались без водоснабжения. Виной всему крупная авария. Причина банальна: службы оказались не готовы к зиме. А может, сотрудники не смогли добраться до работы?..

Уровень запасов газа в единственном подземном хранилище Прибалтики упал ниже 30 % к концу января, его недостаток может вызвать проблемы с газоснабжением потребителей в странах Балтии и Финляндии.

На 31 января заполненность Инчукалнского ПХГ составляла 29,6 %. Это следует из данных Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid. Из хранилища отобрано больше газа, чем было закачано при подготовке к отопительному сезону.

Эстония первой почувствовала, что энергосистема не вечная. Зима выставила счет. Поломки электростанций, слабый ветер, холод - и цены на электричество взлетели до 655 евро за мегаватт-час. Выход из БРЭЛЛ лишил страну 74 млн евро в 2025 году. Местные СМИ анонсировали введение для жителей страны нового сбора - почти 4 евро за мегаватт-час, который будет отмечен отдельной строкой в счетах за свет. Литовцы еще не получили январские счета за коммуналку, но уже знают: платить придется почти вдвое больше. Евростат сообщает, что 18 % литовцев не могут себе позволить полноценный обогрев дома. Премьер Ругинене извинилась перед гражданами и пообещала "рассмотреть вопрос компенсаций".