Олег Руммо: Хирург должен доказывать, что он квалифицированный, не на трибуне, а в операционной

Директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо поделился в "Актуальном интервью", как часто ему приходится оперировать и спасать жизни пациентам.

"Конечно, как получается, но стараюсь как минимум два раза в неделю. Думаю, что это немало, так как не выполняю операции, которые длятся 30 минут или 1,5 часа. Все, чем я занимаюсь, - достаточно серьезная работа, которая требует примерно 5-6 часов. Иногда, к счастью, меньше, иногда, к несчастью, больше, но это важная и нужная работа, и не потому, что кроме меня ее делать некому", - скромно сказал гость интервью.

Олег Руммо news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4f3bd1e-39a3-49b5-8595-13dc313f495e/conversions/cce92850-509b-4870-8e34-8c4494527bf4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4f3bd1e-39a3-49b5-8595-13dc313f495e/conversions/cce92850-509b-4870-8e34-8c4494527bf4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4f3bd1e-39a3-49b5-8595-13dc313f495e/conversions/cce92850-509b-4870-8e34-8c4494527bf4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4f3bd1e-39a3-49b5-8595-13dc313f495e/conversions/cce92850-509b-4870-8e34-8c4494527bf4-xl-___webp_1920.webp 1920w Олег Руммо

Он признался, что он не является уникальным хирургом, серьезным своим недостатком или недоработкой он бы считал, что, если бы спустя 15 лет работы и существования центра, был бы единственным, кто выполнял особые операции.

Олег Руммо:

"Есть целая команда специалистов, достаточно известных в Беларуси и за рубежом. Это не просто хорошие хирурги, а великолепные ученые - доценты, профессора, люди, способные справиться с любой ситуацией. Это надо мне, потому что хочется быть таким же, как они, квалифицированным хирургом. Раз мне это нравится, то я прилагаю максимум усилий, чтобы найти время в своем плотном графике, чтобы выполнять операции".

Директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии без сомнений подчеркнул, что хирург всегда должен быть в форме, соответствовать определенным критериям и постоянно доказывать, что он способен быть квалифицированным хирургом не на трибуне, а именно в операционной. "Но если все проблемы и вопросы замыкать только на себе и изображать из себя человека, без которого все работать не будет, то это тоже для руководителя очень большой недостаток и огромная его недоработка", - подытожил Олег Руммо.