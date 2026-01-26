"Провели 531 операцию" - Олег Руммо о рекордах работы МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии

2025 год был достаточно успешным для директора МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олега Руммо - он был удостоен звания "Ученый года НАН Беларуси - 2025", вместе со своей командой провел рекордное количество операций по пересадке органов (более 500). Благодаря чему удалось достичь таких результатов, он рассказал в "Актуальном интервью".

Собеседник отметил, что это планомерный результат огромной работы, которая проводится не только его командой, но и другими врачами по всей Беларуси, потому что в каждом регионе есть центры трансплантации почки. "Каждый белорусский регион стремится развиваться именно в области высоких технологий, трансплантации органов. В Бресте были выполнены пилотные операции по трансплантации печени и сердца, в Могилеве - по трансплантации сердца. Гродненский регион находится на низком старте - там планируется выполнять операции по трансплантации печени. Все это вкупе позволит спасти больше пациентов, чем в 2024 году (тогда насчитывалось 492 операции по трансплантации органов). В 2025 году проведена 531 операция", - назвал цифры гость интервью.

Для такой небольшой страны, как Беларусь, которая и так находится в мировом топе по уровню развития органного донорства и уровню трансплантации на 1 млн населения, прибавка почти в 40 операций стала серьезным результатом. Вторая часть работы - создание так называемых биобанков. Их планомерно развивают из года в год, и это то, что нужно не только центру, где работает Олег Руммо, но и всем другим, находящимся в Беларуси.

"На сегодняшний день есть определенные ткани, которые наряду с клеточным материалом можно очень долго хранить и которые можно использовать либо в течение нескольких дней, либо в течение нескольких лет. Мы создали банки, они публичные, государственные. В них может обратиться сотрудник любого государственного и частного учреждения здравоохранения Беларуси (в одном случае на безвозмездной основе, в другом - на возмездной соответственно) и получить то, что ему нужно для выполнения операции", - рассказал директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

По его словам, продукты, хранящиеся в таких банках (клапаны, сосуды, кости, костный порошок, продукты, использующиеся в офтальмологии), обладают на сегодняшний день достаточно серьезной коммерческой привлекательностью, и в случае полного обеспечения Беларуси (а оно уже достигнуто), эти продукты могут быть использованы для распространения и продажи на международном рынке. "С одной стороны, будет происходить получение средств. С другой стороны, поскольку это клеточный биотехнологический продукт, это будет отражать высокий уровень развития медицины и содействовать укреплению международного авторитета Беларуси", - завершил свою мысль Олег Руммо.