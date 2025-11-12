В Беларуси продолжается республиканская акция "Здоровье на работе: победим диабет вместе"

"На сегодняшний день 5,5 % взрослого населения Республики Беларусь имеют сахарный диабет. Общемировая тенденция такова, что в мире каждый второй человек, у которого есть это заболевание, о нем не знает. И это основная большая проблема, потому что когда человек не знает, что у него есть заболевание, даже когда у него не очень высокий уровень сахара в крови, например, 6,5 или 6,8, при таком уровне гликемии уже развиваются осложнения сахарного диабета".