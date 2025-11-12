3.67 BYN
В Беларуси продолжается республиканская акция "Здоровье на работе: победим диабет вместе"
В преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом в Беларуси проводится республиканская акция "Здоровье на работе: победим диабет вместе". Инициатива направлена на повышение осведомленности об этой болезни, а также раннее выявление факторов риска.
В 2025 году особое внимание уделяется теме диабета на рабочих местах. Обеспечение доступа к скрининговым тестам, образовательным ресурсам, рекомендациям по здоровому питанию и возможностям для физической активности позволяет существенно снизить риск развития диабета.
Ольга Салко, заместитель главврача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения:
"На сегодняшний день 5,5 % взрослого населения Республики Беларусь имеют сахарный диабет. Общемировая тенденция такова, что в мире каждый второй человек, у которого есть это заболевание, о нем не знает. И это основная большая проблема, потому что когда человек не знает, что у него есть заболевание, даже когда у него не очень высокий уровень сахара в крови, например, 6,5 или 6,8, при таком уровне гликемии уже развиваются осложнения сахарного диабета".
В рамках акции пройдут круглые столы, лекции, мастер-классы для врачей-специалистов и пациентов во всех учреждениях здравоохранения Беларуси.