Вейпы - не безопасная альтернатива: что скрывает "безвредный" пар

В последние годы вейпы позиционируются как модная и якобы "безопасная" альтернатива традиционным сигаретам. Многие считают, что пар от электронных сигарет и вовсе безвреден, помогает бросить курить и почти не вредит организму, однако последние научные данные и мнения медиков показывают обратное - вейпинг несет серьезные риски для дыхательной, сердечно-сосудистой систем и мозга, особенно у подростков и молодых людей.

Разберем основные мифы и реальные последствия.

Миф № 1: Вейпы безвредны, потому что нет дыма и табака

Реальность: Отсутствие горения не делает аэрозоль безопасным. При нагревании жидкости (пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы, никотин) образуются токсичные вещества:

акролеин (из глицерина) - мощный раздражитель, который повреждает легкие, смывает сурфактант и вызывает воспаление и фиброз;

формальдегид (из пропиленгликоля) - канцероген;

соли тяжелых металлов (цинк, никель, хром, кадмий, свинец) из спирали устройства;

диацетил (вкус "попкорна") - вызывает необратимое заболевание, которое врачи уже прозвали "попкорновые легкие".

Факт Исследования показывают, что уже через 2-3 года регулярного вейпинга появляются первые очаги фиброза в легких, часто даже до появления одышки и кашля.

Миф № 2: Вейп помогает бросить курить

Реальность: Многие начинают вейпить, чтобы "бросить", но в итоге получают двойную зависимость. Никотин в солевой форме всасывается быстрее и вызывает более сильную зависимость, чем в сигаретах. Один картридж может равняться 2-3 пачкам сигарет по содержанию никотина.

Фото: freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92291f31-95a7-4ea2-8264-73bd5da46032/conversions/29ff4281-604a-4c5e-bcd6-758a4a59a63b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92291f31-95a7-4ea2-8264-73bd5da46032/conversions/29ff4281-604a-4c5e-bcd6-758a4a59a63b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92291f31-95a7-4ea2-8264-73bd5da46032/conversions/29ff4281-604a-4c5e-bcd6-758a4a59a63b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92291f31-95a7-4ea2-8264-73bd5da46032/conversions/29ff4281-604a-4c5e-bcd6-758a4a59a63b-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: freepik.com

Большинство пользователей либо продолжают вейпить, либо возвращаются к сигаретам, либо комбинируют оба способа, что еще больше усиливает вред.

Миф № 3: Пар от вейпа безопаснее сигаретного дыма

Реальность: Аэрозоль вейпа содержит меньше смол, но больше органических соединений и летучих веществ, опасных при вдыхании. По данным 2025 года (Университет Джонса Хопкинса, 250 тыс. человек):

вейпинг связан с повышенным риском ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких);

комбинация вейпа и сигарет увеличивает риск возникновения рака легких в четыре раза;

зафиксированы тысячи случаев острого повреждения легких, особенно у молодых людей.

Как вейпы влияют на здоровье

Дыхательная система

Раздражение и воспаление дыхательных путей.

Нарушение мукоцилиарного клиренса.

Повреждение альвеол и сурфактанта.

Фиброз легких (первые изменения наблюдаются уже через 2-3 года).

"Попкорновые легкие" (облитерирующий бронхиолит).

Сердечно-сосудистая система

Увеличение ЧСС и артериального давления.

Повышенный риск гипертонии, атеросклероза, сердечной недостаточности.

Никотин сужает сосуды и ускоряет развитие заболеваний сердца.

Фото: freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e417ea7d-cabf-406f-9bfd-fa5696777f31/conversions/1adbaf86-8426-4b3a-81ae-4d4c1cf18d9e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e417ea7d-cabf-406f-9bfd-fa5696777f31/conversions/1adbaf86-8426-4b3a-81ae-4d4c1cf18d9e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e417ea7d-cabf-406f-9bfd-fa5696777f31/conversions/1adbaf86-8426-4b3a-81ae-4d4c1cf18d9e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e417ea7d-cabf-406f-9bfd-fa5696777f31/conversions/1adbaf86-8426-4b3a-81ae-4d4c1cf18d9e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: freepik.com

Нервная система и мозг

Никотин нарушает развитие мозга до 25 лет.

Снижение когнитивных функций, проблемы с памятью и концентрацией.

Высокий риск тревожности, депрессии, дезадаптации.

Быстрое формирование сильной зависимости.

Другие последствия

Пассивное воздействие: фиброз легких у некурящих рядом с вейперами.

Риск возникновения онкологии из-за содержащихся в вейпе формальдегидов, тяжелых металлов.

Хронические воспаления, снижение иммунитета дыхательных путей.

Выводы медиков

"Опасность курения вейпов кроется в латентном периоде, скрывающем уже развивающуюся патологию. В отличие от классического курения здесь прежде всего появляются морфологические изменения в легких, а только после - соответствующая симптоматика. Это значит, что к тому времени, как у курильщика появится одышка, в легких уже произойдут необратимые изменения", - отметила старший преподаватель кафедры внутренних болезней, гастроэнтерологии и нутрициологии с курсом ПКиП БГМУ Анна Крумкачева.

"Вейп-жидкости могут выделять токсичные вещества в виде аэрозоля, подлежащего вдыханию. Даже если это не дым, это все еще может негативно сказаться на здоровье", - обратили внимание в Минздраве Российской Федерации.