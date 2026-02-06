Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Вейпы - не безопасная альтернатива: что скрывает "безвредный" пар

В последние годы вейпы позиционируются как модная и якобы "безопасная" альтернатива традиционным сигаретам. Многие считают, что пар от электронных сигарет и вовсе безвреден, помогает бросить курить и почти не вредит организму, однако последние научные данные и мнения медиков показывают обратное - вейпинг несет серьезные риски для дыхательной, сердечно-сосудистой систем и мозга, особенно у подростков и молодых людей.

Разберем основные мифы и реальные последствия.

Миф № 1: Вейпы безвредны, потому что нет дыма и табака

Реальность: Отсутствие горения не делает аэрозоль безопасным. При нагревании жидкости (пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы, никотин) образуются токсичные вещества:

  • акролеин (из глицерина) - мощный раздражитель, который повреждает легкие, смывает сурфактант и вызывает воспаление и фиброз;
  • формальдегид (из пропиленгликоля) - канцероген;
  • соли тяжелых металлов (цинк, никель, хром, кадмий, свинец) из спирали устройства;
  • диацетил (вкус "попкорна") - вызывает необратимое заболевание, которое врачи уже прозвали "попкорновые легкие".

Исследования показывают, что уже через 2-3 года регулярного вейпинга появляются первые очаги фиброза в легких, часто даже до появления одышки и кашля.

Миф № 2: Вейп помогает бросить курить

Реальность: Многие начинают вейпить, чтобы "бросить", но в итоге получают двойную зависимость. Никотин в солевой форме всасывается быстрее и вызывает более сильную зависимость, чем в сигаретах. Один картридж может равняться 2-3 пачкам сигарет по содержанию никотина.

девушка курит вейп в выдыхает пар
Фото: freepik.com

Большинство пользователей либо продолжают вейпить, либо возвращаются к сигаретам, либо комбинируют оба способа, что еще больше усиливает вред.

Миф № 3: Пар от вейпа безопаснее сигаретного дыма

Реальность: Аэрозоль вейпа содержит меньше смол, но больше органических соединений и летучих веществ, опасных при вдыхании. По данным 2025 года (Университет Джонса Хопкинса, 250 тыс. человек):

  • вейпинг связан с повышенным риском ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких);
  • комбинация вейпа и сигарет увеличивает риск возникновения рака легких в четыре раза;
  • зафиксированы тысячи случаев острого повреждения легких, особенно у молодых людей.

Как вейпы влияют на здоровье

Дыхательная система

  • Раздражение и воспаление дыхательных путей.
  • Нарушение мукоцилиарного клиренса.
  • Повреждение альвеол и сурфактанта.
  • Фиброз легких (первые изменения наблюдаются уже через 2-3 года).
  • "Попкорновые легкие" (облитерирующий бронхиолит).

Сердечно-сосудистая система

  • Увеличение ЧСС и артериального давления.
  • Повышенный риск гипертонии, атеросклероза, сердечной недостаточности.
  • Никотин сужает сосуды и ускоряет развитие заболеваний сердца.
девушка заливает жидкость в вейп
Фото: freepik.com

Нервная система и мозг

  • Никотин нарушает развитие мозга до 25 лет.
  • Снижение когнитивных функций, проблемы с памятью и концентрацией.
  • Высокий риск тревожности, депрессии, дезадаптации.
  • Быстрое формирование сильной зависимости.  

Другие последствия

  • Пассивное воздействие: фиброз легких у некурящих рядом с вейперами.
  • Риск возникновения онкологии из-за содержащихся в вейпе формальдегидов, тяжелых металлов.
  • Хронические воспаления, снижение иммунитета дыхательных путей.  

Выводы медиков

"Опасность курения вейпов кроется в латентном периоде, скрывающем уже развивающуюся патологию. В отличие от классического курения здесь прежде всего появляются морфологические изменения в легких, а только после - соответствующая симптоматика. Это значит, что к тому времени, как у курильщика появится одышка, в легких уже произойдут необратимые изменения", - отметила старший преподаватель кафедры внутренних болезней, гастроэнтерологии и нутрициологии с курсом ПКиП БГМУ Анна Крумкачева.

"Вейп-жидкости могут выделять токсичные вещества в виде аэрозоля, подлежащего вдыханию. Даже если это не дым, это все еще может негативно сказаться на здоровье", - обратили внимание в Минздраве Российской Федерации.

Вейпинг ни в коем случае не является безопасной альтернативой и не способом бросить курить. Это просто новый путь к никотиновой зависимости и серьезным заболеваниям. Самый эффективный выбор - полностью отказаться от никотина и любых форм курения.

Разделы:

Здоровье

Теги:

медицинавейпы