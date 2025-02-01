Всемирный день борьбы против рака. О методиках лечения рассказали в РНПЦ онкологии и медрадиологии

Скрининговые программы и своевременная диагностика гарантируют высокую эффективность медицинской помощи. По-прежнему, лидеры печальной онкостатистики - рак молочной железы у женщин и предстательной - у мужчин. За год в стране выявляется около 60 тысяч случаев онкологии. Обеспечивать эффективное лечение позволяет постоянная модернизация онкоцентров.

"Новое оборудование связано с диагностикой. Это появление новых аппаратов МРТ, появление новых молекул для ПЭТ-диагностики. Возможности лечения пациентов новыми хирургическими методами - очень много применяем малоинвазивной хирургии, то, что раньше в онкологии не применялось. Результаты лечения пациентов с использованием лапаро-торакоскопических методик, они очень хорошие, с хорошим эффектом для пациентов. Аппараты для лучевой терапии, гамма-нож новой модернизации, который у нас заработал в прошлом году, и мы расширили показания и возможности проведения лечения опухоли головного мозга. Новых цитостатиков, новых лекарств мы, в 80 % случаев полностью излечиваем пациентов, используя новые методики с возможностями нашей молекулярно-генетической лаборатории".