10 верасня акцыя "Беларусь адзіная" аб'яднала моладзь Слуцка, Любані і Слоніма

Тыдзень застаецца да Дня народнага адзінства. 10 верасня рэспубліканская акцыя "Беларусь адзіная" праходзіць адразу ў трох гарадах: Слуцку, Любані і Слоніме.

Першы прыпынак - у Слуцкім індустрыяльным каледжы. Фармат праекта сёлета кардынальна абноўлены. У ролі спікераў - маладыя лідары грамадскіх аб'яднанняў. Яны гавораць з аднагодкамі на адной мове, на роўных. Галоўны пасыл - памятаць, якой цаной была адноўлена гістарычная справядлівасць і чаму адзінства народа застаецца адной з найважнейшых каштоўнасцяў сёння.

Сустрэчу пачалі з сімвалічнага інтэрактыву. Валанцёры вынеслі кошык яблыкаў: адны атрымалі цэлы плод, другія - палавіну. Сімвалізм такі: цэлы яблык - гэта адзінства, палавіна - парушэнне цэласнасці, але імкненне да ўз'яднання.

Новыя фарбы, новыя сэнсы і новыя галасы знаходзіць акцыя шосты год запар. Наперадзе яшчэ некалькі гарадоў. Фінальным пунктам стане маштабны форум у Мінску, які пройдзе 17 верасня і будзе прысвечаны Дню народнага адзінства.