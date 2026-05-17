3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
Моладзь
200 школьнікаў возьмуць удзел у акцыі "Цягнік Памяці"
Апошняя падрыхтоўка і ключавыя пытанні арганізацыі абмеркавалі ў Савеце Рэспублікі. У фармаце відэаканферэнцыі да дыялогу далучыліся прадстаўнікі расійскага боку
Наталля Качанава сустрэлася з выхаванцамі сацыяльна-педагагічных цэнтраў і дзіцячых дамоў сталіцы
Мерапрыемства носіць характар прафарыентацыі і прымеркавана да Міжнароднага дня абароны дзяцей
1 чэрвеня ў Беларусі адзначаецца Міжнародны дзень абароны дзяцей
Падтрымка сямей з дзецьмі - прыярытэт дзяржавы: на выплату сямейных дапамог і дапамог па мацярынстве запланавана 3,7 млрд рублёў
ЦЭ і ЦТ стартавалі ў Беларусі: першыя лічбы рэгістрацыі і строгія правілы правядзення
Усяго ў Беларусі адкрыты 144 пункты для здачы ЦЭ і 40 - для ЦТ
26 мая ў Беларусі стартуюць ЦЭ і ЦТ
Па ўсёй краіне будуць працаваць 144 пункты здачы. У спісе - 30 ВНУ, 57 школ і столькі ж каледжаў
Развітанне з дзяцінствам: незабыўнае свята для выпускнікоў прайшло на "Мінск-Арэне"
Марскі круіз, гімн, канцэрт зорак - успомнім самыя яркія моманты
Дырэктар пра выпускнікоў 41-й гімназіі: Мы не развітваемся
Ва ўсіх школах і гімназіях Беларусі праходзяць урачыстыя лінейкі
Развітанне са школай: 23 мая ў Беларусі для выпускнікоў прагучыць апошні званок
Урачыстыя лінейкі пройдуць па ўсёй краіне
Апошнія званкі пройдуць ва ўсіх школах Мінска 23 мая
Вечарам па традыцыі ў "Мінск-Арэне" пройдзе гарадское свята для выпускнікоў 11-х класаў
У Мінску ўзнагародзілі пераможцаў VI Сусветнага конкурсу "Мост кітайскай мовы"
Лаўрэаты рыхтуюцца да фіналу ў Пекіне