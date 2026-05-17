Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Моладзь

123416
200 школьнікаў возьмуць удзел у акцыі "Цягнік Памяці"

200 школьнікаў возьмуць удзел у акцыі "Цягнік Памяці"

Наталля Качанава сустрэлася з выхаванцамі сацыяльна-педагагічных цэнтраў і дзіцячых дамоў сталіцы

Наталля Качанава сустрэлася з выхаванцамі сацыяльна-педагагічных цэнтраў і дзіцячых дамоў сталіцы

1 чэрвеня ў Беларусі адзначаецца Міжнародны дзень абароны дзяцей

1 чэрвеня ў Беларусі адзначаецца Міжнародны дзень абароны дзяцей

ЦЭ і ЦТ стартавалі ў Беларусі: першыя лічбы рэгістрацыі і строгія правілы правядзення

ЦЭ і ЦТ стартавалі ў Беларусі: першыя лічбы рэгістрацыі і строгія правілы правядзення

26 мая ў Беларусі стартуюць ЦЭ і ЦТ

26 мая ў Беларусі стартуюць ЦЭ і ЦТ

Развітанне з дзяцінствам: незабыўнае свята для выпускнікоў прайшло на "Мінск-Арэне"

Развітанне з дзяцінствам: незабыўнае свята для выпускнікоў прайшло на "Мінск-Арэне"

Дырэктар пра выпускнікоў 41-й гімназіі: Мы не развітваемся

Дырэктар пра выпускнікоў 41-й гімназіі: Мы не развітваемся

Развітанне са школай: 23 мая ў Беларусі для выпускнікоў прагучыць апошні званок

Развітанне са школай: 23 мая ў Беларусі для выпускнікоў прагучыць апошні званок

Апошнія званкі пройдуць ва ўсіх школах Мінска 23 мая

Апошнія званкі пройдуць ва ўсіх школах Мінска 23 мая

У Мінску ўзнагародзілі пераможцаў VI Сусветнага конкурсу "Мост кітайскай мовы"

У Мінску ўзнагародзілі пераможцаў VI Сусветнага конкурсу "Мост кітайскай мовы"

123416
Прамы эфір