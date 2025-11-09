3.66 BYN
Будаўніцтва і ЖКГ
Спецыялісты ЖКГ Мінска ўсталююць больш за 20 тыс. відэакамер
Праект - пілотны, ён дазволіць палепшыць якасць выканання работ па ўборцы і апрацоўцы двароў
У Гомельскім раёне пачалося будаўніцтва дамбы для засцярогі ад паводак
Завяршыць работы па ўзвядзенні дамбы, якая будзе рэгуляваць водныя патокі, плануецца ў снежні 2027 года
У Свяцкім палацы ідзе рэстаўрацыя фрэсак XVIII стагоддзя
Зараз работы вядуцца ў трох залах: у пейзажным, зале імператарскіх партрэтаў, а таксама на параднай лесвіцы
У Беларусі больш за 500 аб'ектаў дзяржнерухомасці можна набыць за 1 базавую велічыню праз аўкцыён
Усяго каля 6 тыс. дзяржаб'ектаў прапаноўваецца да продажу, а да здачы ў арэнду - 8,5 тыс.
У Смалявічах узводзяць жылы квартал, аўтавакзал, дзіцячы сад і дзве школы
Горад-спадарожнік імкліва развіваецца
Чысціня і бяспека ў дварах: камунальныя службы гатовы да зімовага сезона
Для аператыўнага рэагавання на выклікі надвор'я ў горадзе будзе задзейнічана больш за 100 адзінак снегапрыбіральнай тэхнікі
У Гродзенскай вобласці завершана рэканструкцыя моста цераз раку Дзятлаўка
Рэканструкцыя мастоў і дарог - не проста абнаўленне асфальта і металаканструкцый, гэта інфраструктурны крок наперад
У Мінску плануюць адкрыць новую інфекцыйную бальніцу
Сучасная медустанова будзе адпавядаць апошнім стандартам і дазволіць аказваць кваліфікаваную дапамогу пацыентам з інфекцыйнымі захворваннямі
Алея ліхтароў у Брэсце папоўнілася новым арт-аб'ектам
Гэтая скульптура нагадвае пра подзвіг тых, хто абараняў і абараняе нашу Радзіму
У Беларусі больш як 48 тыс. дамоў, якія пустуюць, чакаюць новых уладальнікаў
Інфармацыя аб будынках утрымліваецца ў профільным рэестры