Будаўніцтва і ЖКГ

Спецыялісты ЖКГ Мінска ўсталююць больш за 20 тыс. відэакамер

У Гомельскім раёне пачалося будаўніцтва дамбы для засцярогі ад паводак

У Свяцкім палацы ідзе рэстаўрацыя фрэсак XVIII стагоддзя

У Беларусі больш за 500 аб'ектаў дзяржнерухомасці можна набыць за 1 базавую велічыню праз аўкцыён

У Смалявічах узводзяць жылы квартал, аўтавакзал, дзіцячы сад і дзве школы

Чысціня і бяспека ў дварах: камунальныя службы гатовы да зімовага сезона

У Гродзенскай вобласці завершана рэканструкцыя моста цераз раку Дзятлаўка

У Мінску плануюць адкрыць новую інфекцыйную бальніцу

Алея ліхтароў у Брэсце папоўнілася новым арт-аб'ектам

У Беларусі больш як 48 тыс. дамоў, якія пустуюць, чакаюць новых уладальнікаў

