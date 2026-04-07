Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Экалогія

12349
Акцыя "Дзень без аўтамабіля" пройдзе ў Мінску 22 верасня

Акцыя "Дзень без аўтамабіля" пройдзе ў Мінску 22 верасня

5 чэрвеня ў Беларусі адзначаюць Дзень аховы навакольнага асяроддзя

5 чэрвеня ў Беларусі адзначаюць Дзень аховы навакольнага асяроддзя

З 31 мая ўводзіцца забарона на лоўлю сома па ўсёй Беларусі

З 31 мая ўводзіцца забарона на лоўлю сома па ўсёй Беларусі

Плошча лясоў у Беларусі павялічылася за вясну 2026 года на 80,5 тыс. га

Плошча лясоў у Беларусі павялічылася за вясну 2026 года на 80,5 тыс. га

У Беларусі за вясну высаджана 18,5 тыс. га новага лесу

У Беларусі за вясну высаджана 18,5 тыс. га новага лесу

40 гадоў з дня катастрофы на ЧАЭС: лічбы і факты

40 гадоў з дня катастрофы на ЧАЭС: лічбы і факты

Пыльныя буры накрылі Мінскую вобласць

Пыльныя буры накрылі Мінскую вобласць

Узровень радыеактыўнага забруджвання шэрагу тэрыторый Беларусі зніжаецца

Узровень радыеактыўнага забруджвання шэрагу тэрыторый Беларусі зніжаецца

22 красавіка стартуе экалагічная акцыя "Беларусь сінявокая"

22 красавіка стартуе экалагічная акцыя "Беларусь сінявокая"

У Беларусі пасля зімовага анабіёзу пачалі прачынацца змеі

У Беларусі пасля зімовага анабіёзу пачалі прачынацца змеі

12349
Прамы эфір