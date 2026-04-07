3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
Экалогія
Акцыя "Дзень без аўтамабіля" пройдзе ў Мінску 22 верасня
У гэты дзень чалавек можа ўзяць вадзіцельскае пасведчанне і дакументы на транспартныя сродкі і атрымаць права на бясплатны праезд
5 чэрвеня ў Беларусі адзначаюць Дзень аховы навакольнага асяроддзя
У глабальным рэйтынгу па індэксе экалагічнай эфектыўнасці сярод 180 краін Беларусь знаходзіцца на 32-й пазіцыі і ўваходзіць у пералік краін з мінімальным уздзеяннем на навакольнае асяроддзе
З 31 мая ўводзіцца забарона на лоўлю сома па ўсёй Беларусі
Забарона на лоўлю сома звычайнага ўводзіцца па ўсёй Беларусі. Гэта паведамілі ў прэс-службе Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Беларусі, піша sb.by.
Плошча лясоў у Беларусі павялічылася за вясну 2026 года на 80,5 тыс. га
Лёгкія краіны прыкметна разрастаюцца двойчы за год - увосень і ўвесну, падчас маштабных пасадак
У Беларусі за вясну высаджана 18,5 тыс. га новага лесу
На сённяшні дзень лясны фонд у краіне складае 9 млн 800 тыс. га
40 гадоў з дня катастрофы на ЧАЭС: лічбы і факты
26 красавіка 1986 года адбылася самая буйная тэхнагенная катастрофа XX стагоддзя - аварыя на Чарнобыльскай АЭС, яе наступствы Беларусь адчувае дагэтуль
Пыльныя буры накрылі Мінскую вобласць
Моцны вецер узняў пыл на палях і пагоршыў бачнасць на дарогах
Узровень радыеактыўнага забруджвання шэрагу тэрыторый Беларусі зніжаецца
У Мінску 23 красавіка абмеркавалі абарону правоў грамадзян, якія пацярпелі ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС
22 красавіка стартуе экалагічная акцыя "Беларусь сінявокая"
У рамках акцыі плануецца навядзенне парадку і добраўпарадкаванне тэрыторый, прылеглых да сацыяльна значных водных аб'ектаў
У Беларусі пасля зімовага анабіёзу пачалі прачынацца змеі
Пакуль халаднакроўныя паступова выходзяць са спячкі, рухаюцца павольна і не хутка рэагуюць на з'яўленне чалавека