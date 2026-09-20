102-гадовая расіянка прагаласавала ў Віцебску на выбарах у Дзярждуму

Расіянка 1923 года нараджэння, якая пражывае ў Віцебску, прыняла ўдзел у галасаванні на выбарах дэпутатаў Дзяржаўнай думы, паведамляе РІА Навіны.

"Выбарчая камісія № 8045 у Віцебску прыняла зварот аб галасаванні дома ў ветэрана працы Апаратавай Ніны Дзмітрыеўны. Ніна Дзмітрыеўна нарадзілася ў 1923 годзе - сёлета ёй споўніцца 103 гады", - гаворыцца ў паведамленні расійскага дыппрадстаўніцтва.

Адзначаецца, што расійскія дыпламаты стварылі выбаршчыцы ўсе ўмовы для галасавання дома. Жанчына ў сваю чаргу падзякавала ім і заявіла, што збіраецца прыняць удзел і ў наступных выбарах.

Для правядзення галасавання на выбарах у Дзярждуму на тэрыторыі Беларусі створаны сем выбарчых участкаў: у Мінску ў пасольстве РФ, Брэсце, Віцебску, Гомелі, Гродне, Магілёве і ў Бабруйску.

Фота: пасольства Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліцы Беларусь