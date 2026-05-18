"110 гадоў у адзіным страі" - Магілёў прыняў марафон беларускай міліцыі

Магілёў далучыўся да маштабнага марафона мерапрыемстваў, прысвечаных юбілею беларускай міліцыі. Ён будзе адзначацца ў сакавіку 2027 года.

Тэматычныя лакацыі прапанавалі падраздзяленні МУС: Дэпартамент аховы, унутраныя войскі, профільныя навучальныя ўстановы. Інтэрактыўныя пляцоўкі ДАІ, ДПС, кінолагаў і дэманстрацыя спецтэхнікі выклікалі вялікую цікавасць у моладзі.

Такія мерапрыемствы пройдуць па ўсёй краіне. Галоўным акордам акцыі ў Магілёве стала ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання лепшых праваахоўнікаў і яркі канцэрт з удзелам беларускіх выканаўцаў.

