"110 гадоў у адзіным страі" - Магілёў прыняў марафон беларускай міліцыі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Магілёў далучыўся да маштабнага марафона мерапрыемстваў, прысвечаных юбілею беларускай міліцыі. Ён будзе адзначацца ў сакавіку 2027 года.
Тэматычныя лакацыі прапанавалі падраздзяленні МУС: Дэпартамент аховы, унутраныя войскі, профільныя навучальныя ўстановы. Інтэрактыўныя пляцоўкі ДАІ, ДПС, кінолагаў і дэманстрацыя спецтэхнікі выклікалі вялікую цікавасць у моладзі.
Такія мерапрыемствы пройдуць па ўсёй краіне. Галоўным акордам акцыі ў Магілёве стала ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання лепшых праваахоўнікаў і яркі канцэрт з удзелам беларускіх выканаўцаў.