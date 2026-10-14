14 кастрычніка праваслаўныя адзначаюць Пакроў Прасвятой Багародзіцы
14 кастрычніка ў праваслаўных вялікае і любімае ў народзе свята - Пакроў Прасвятой Багародзіцы
Паводле даўняй хрысціянскай традыцыі ва ўсіх храмах успамінаюцца падзеі 910 года, калі Влахернскі храм Канстанцінопаля абложвалі ворагі і людзі маліліся Прасвятой Дзеве Марыі аб выратаванні.
Маці Божая пачула малітвы людзей і распасцёрла над імі свой ахоўны амафор. Ворагі адступілі, а падзея стала сімвалам духоўнай абароны і еднасці на многія стагоддзі.
На беларускіх землях Пакроў Прасвятой Багародзіцы адзначаюць з XII стагоддзя. У народзе гэта свята сімвалізуе сустрэчу восені і зімы.