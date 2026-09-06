15-ы корпус БНТУ адкрыўся пасля 10 гадоў рамонту
Аўтар:Стафанія Віннічак
Каго сапраўды не заменіць штучны інтэлект, дык гэта нашых будучых архітэктараў. Іх ідэі і прапановы імкліва ўкараняюцца ў рэспубліканскі ландшафт.
А для студэнтаў адразу чатырох факультэтаў БНТУ улады горада на Дзень ведаў зрабілі сапраўдны падарунак: практычна праз 10 гадоў рамонту будынка свае дзверы зноў адчыніў 15-ы корпус.
Гавораць, архітэктура - гэта застылая музыка. А як гучыць сапраўдны лайнер ведаў? Вызначана велічнай класікай. Яго называюць караблём, хоць ён ніколі не пакідаў сушы. Але хіба карабель вызначаецца вадой? Ён вызначаецца накіраванасцю наперад, гатоўнасцю да падарожжа. Пасля доўгіх гадоў рамонту і легенд, якія ён паспеў здабыць, гэты гігант зноў кліча пасажыраў на борт і трымае курс на веды (гл. відэа).