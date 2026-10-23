"270 на 270": як прайшоў абмен ваеннапалоннымі ў пункце пропуску "Новая Гута"
Беларусь у чарговы раз выступіла надзейнай перагаворнай пляцоўкай, паслядоўна дэманструючы міратворчую пазіцыю. У пункце пропуску "Новая Гута" прайшоў абмен ваеннапалоннымі па формуле "270 на 270". Таксама ўз'ядналіся сям'і пасля працяглага расставання. 7 чалавек з кожнага боку чакаюць сустрэчы з роднымі і блізкімі ва Украіне і Расіі.
У поглядах, усмешках і цяжкіх уздыхах усё тое, што апісвае працэс абмену: і боль, і палёгка, бо хутка мужчыны вернуцца ў родны дом (гл. відэа).