29 чэрвеня ў Пінску зафіксаваны новы тэмпературны рэкорд Беларусі - +40,4 °С
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Упершыню за ўсю гісторыю метэаназіранняў слупкі тэрмометраў у краіне перавысілі адзнаку +40 °С. Даныя апублікаваў Рэспубліканскі цэнтр па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды, паведамляе sb.by.
Абсалютны тэмпературны рэкорд быў зафіксаваны ў Пінску ў перыяд з 14:00 да 14:20, дзе слупкі тэрмометраў падняліся да +40,4 °С. Варта адзначыць, што папярэдні максімум трымаўся з 8 жніўня 2010 года - тады ў Гомелі паветра прагрэлася до +38,9 °С.