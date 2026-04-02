3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
30 новых дрэў высадзілі ў Мінску да юбілею Саюзнай дзяржавы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Да юбілею Саюзнай дзяржавы ў Заводскім раёне Мінска залажылі сімвалічную алею бяроз. 30 новых саджанцаў з'явіліся па вуліцы Надзеі Крупскай.
Удзел у пасадцы прынялі моладзь, грамадскія арганізацыі і адміністрацыя раёна. Гэта свята сімвалізуе духоўную блізкасць, супольнасць гістарычнага лёсу і трываласць сувязяў Беларусі і Расіі.
Да дня святкавання Саюзнай дзяржавы падрыхтавалі сімвалічныя акцыі, канцэрты і праекты.