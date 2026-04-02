30 новых дрэў высадзілі ў Мінску да юбілею Саюзнай дзяржавы

Да юбілею Саюзнай дзяржавы ў Заводскім раёне Мінска залажылі сімвалічную алею бяроз. 30 новых саджанцаў з'явіліся па вуліцы Надзеі Крупскай.

Удзел у пасадцы прынялі моладзь, грамадскія арганізацыі і адміністрацыя раёна. Гэта свята сімвалізуе духоўную блізкасць, супольнасць гістарычнага лёсу і трываласць сувязяў Беларусі і Расіі.

Да дня святкавання Саюзнай дзяржавы падрыхтавалі сімвалічныя акцыі, канцэрты і праекты.

