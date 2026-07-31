31 ліпеня ў Беларусі чакаецца спякота да 35 градусаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Апошні дзень ліпеня сустракае беларусаў па-сапраўднаму летняй спякотай: сіноптыкі аб'явілі аранжавы ўзровень небяспекі.
Днём на большай частцы краіны слупкі тэрмометраў пакажуць 30-34 градусы, месцамі па Брэсцкай вобласці - да 35 °C. Без ападкаў, вецер паўднёвы, слабы. У выхадныя стане яшчэ гарачэй.
У такое надвор'е ратавальнікі рэкамендуюць пазбягаць працяглага знаходжання на сонцы, піць больш вады і насіць галаўныя ўборы.