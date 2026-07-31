31 ліпеня Дзяржаўтаінспекцыя праводзіць Адзіны дзень бяспекі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прышпіліцца - справа дзвюх секунд, але менавіта гэта можа выратаваць жыццё. 31 ліпеня Дзяржаўтаінспекцыя праводзіць Адзіны дзень бяспекі, каб нагадаць пра важнасць рамянёў, шлемаў і дзіцячых крэслаў.
З ліпеня камеры аўтаматычна фіксуюць непрышпіленых вадзіцеляў і пасажыраў - штрафы прыходзяць па пошце без удзелу інспектара. За першае парушэнне памер штрафу складае да 45 рублёў, за паўторнае - да 225.
Прышпіляцца на заднім сядзенні аўтамабіля таксама важна, як і на пярэднім. Асаблівая ўвага дзецям: да 5 гадоў яны павінны знаходзіцца толькі ў спецкрэслах, з 5 да 12 - адаптэры або бустэры.
Матацыклістам і іх пасажырам абавязкова трэба знаходзіцца ў шлеме.