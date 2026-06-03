5 чэрвеня ў Беларусі адзначаюць Дзень аховы навакольнага асяроддзя

У Беларусі 5 чэрвеня адзначаюць Дзень аховы навакольнага асяроддзя. У 2026 годзе свята праходзіць пад дэвізам "Глабальны заклік да дзеянняў супраць змянення клімату". У краіне на працягу многіх гадоў рэалізуецца сістэмны і комплексны падыход да вырашэння экалагічных праблем.

Захаванне і аднаўленне жывёльнага і расліннага свету - адзін з ключавых кірункаў экалагічнай палітыкі. У Беларусі сёння налічваецца амаль 1,5 тыс. прыродных тэрыторый з прыстаўкай "асабліва ахоўныя".

"У 2025 годзе ў нас было перададзена пад ахову звыш 1 тыс. месцаў, што дапамагае аднавіцца жывёлам і раслінам", - расказала начальнік упраўлення Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Беларусі Таццяна Жалязнова.

Зберагчы багацце, якое акружае нас, - тое малое, што могуць зрабіць беларусі для будучыні краіны. Штогод у рэспубліцы ўтвараецца каля 50 млн тон адходаў вытворчасці і 4 млн цвёрдых камунальных адходаў. Мінімізацыя іх аб'ёмаў і максімальнае ўцягванне ў гаспадарчы абарот - прыярытэт у галіне экалагічнай бяспекі.